Прокуратура взяла под контроль дело о массовом ДТП в Казани

В Казани на улице Вишневского произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних. По данным пресс-службы городской прокуратуры, в аварии столкнулись не менее шести автомобилей. На месте работают два экипажа скорой помощи, оказывая медицинскую помощь пострадавшим.

Предварительная информация указывает, что причиной ДТП стало нарушение водителем автомобиля Changan правил дорожного движения: он не выбрал безопасную скорость и дистанцию, что привело к столкновению с автомобилем Skoda. В результате цепной реакции Skoda врезалась в автомобили «Газель», «Лада Гранта» и МАЗ.

В числе пострадавших — двое детей, находившихся в Skoda, а также водитель Changan. Прокуратура города взяла под контроль расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства происшествия и принять необходимые меры.