Прокуратура за уклонение от налогов наказала 60 предприятий в Зеленодольске

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Республика
13 июня 2024  19:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В Зеленодольске усилен контроль за налоговой дисциплиной — с начала года погашена задолженность на 141 млн рублей.

Зеленодольская городская прокуратура продолжает работу по обеспечению соблюдения законодательства в сфере налогообложения. Для этого в городе регулярно проводятся заседания межведомственной рабочей группы по погашению налоговой задолженности.

В работе группы принимают участие представители налоговой службы и администрации Зеленодольского муниципального района. На заседаниях заслушиваются отчеты руководителей крупных предприятий, имеющих задолженность по уплате налогов и сборов.

Благодаря скоординированным усилиям прокуратуры и налоговых органов, с начала года 60 предприятий Зеленодольского района погасили налоговую задолженность на сумму свыше 141 млн рублей.

Организациям, которые не выполнили свои налоговые обязательства, надзорным ведомством установлены сроки для устранения нарушений.

Зеленодольская прокуратура продолжает держать вопрос исполнения налогового законодательства под строгим контролем.

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