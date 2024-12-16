Прокурор Челнов подает иск о конфискации квартиры экс-замглавы гостройнадзора

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Республика
16 декабря 2024  13:57

Прокурор города Набережные Челны инициировал судебный процесс с требованием передать квартире бывшего заместителя начальника Северо-Восточного территориального управления по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства в собственность государства. Данная информация была озвучена пресс-службой прокурора.

Проверка установила, что указанное лицо приобрело жилье общей площадью 30,9 квадратных метра в Автограде на средства, происхождение которых не удалось подтвердить. Городской прокурор настаивает на необходимости изъятия данной недвижимости с последующей передачей ее в государственную собственность. Исковое заявление уже направлено в Мензелинский районный суд для дальнейшего разбирательства.

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