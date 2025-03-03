Прокурор Татарстана требует конфисковать имущество экс-замглавы МВД республики

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов обратился в суд с требованием обратить в доход государства имущество Владимира Изаака, бывшего заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан и экс-начальника Главного следственного управления. Об этом сообщает издание «Татар-информ».

Согласно иску, претензии прокуратуры касаются трех квартир, земельного участка и парковочного места, которые принадлежат бывшему высокопоставленному чиновнику. Ведомство настаивает на конфискации этого имущества в пользу государства.