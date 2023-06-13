Прокурор Татарстана возглавил рейтинг чиновников РТ по медиаактивности в социальных сетях

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков занял первое место в рейтинге по медиаактивности чиновников республики в социальных сетях. Об этом сообщает информационное агентство «ПромРейтинг».

Нафиков стал едиснтвенным, о ком за весь первый квартал 2023-го не зафиксировано ни одного негативного инфоповода. Среди положительного – оперативная реакция на жалобы граждан, высокая оценка работы со стороны Раиса Татарстана, проведенная чиновником коллегия.

Самым громким событием с участием прокурора республики стало окончательное обвинение Ильназа Галявиева по делу о стрельбе в гимназии №175 в Казани.

«С помощью прокуратуры РТ не только успешно раскрыываются уголовные и административные дела, но и удалось увеличить в 5 раз финансирование на покупку лекарств, несколько сирот смогли получить квартиры», – отметили в информагентстве.

Еще одним фактором лидерства прокуратуры республики в рейтинге стала активное взаимодействие госструктуры со СМИ: освещаются все инфоповоды, и активно ведутся соцсети.

Также в рейтинге по медиаактивности чиновников РТ в социальных сетях зафиксирован рост количества руководителей, старающихся лично вести социальные сети и поддерживаиь прямой диалог с населением.