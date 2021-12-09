 Прокурор запросил семь лет колонии для челнинской учительницы, изрезавшей бывшего возлюбленного ножом
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Прокурор запросил семь лет колонии для челнинской учительницы, изрезавшей бывшего возлюбленного ножом

Сторона защиты напоминает о том, что подсудимая раскаялась в содеянном.

Республика
9 декабря 2021  12:52
Автор:
Николай Лукоянов

В Тукаевском районном суде рассматривается дело о нападении 21-летней учительницы с ножом на бывшего возлюбленного, сообщают «Челнинские известия».

Прокурор запросил для нее семь лет колонии общего режима, в то время как сторона защиты попросила учесть, что подсудимая раскаялась в содеянном.

Напомним, выпускница педагогического колледжа этим летом устроилась на работу в школу в Набережных Челнах. Девушка сняла квартиру. чтобы жить там вместе со своим парнем. Но тот решил вернуться в родное село. Молодой человек сообщил об этом девушке, разгорелась ссора, во время которой девушка напала на парня с ножом и ранила. А после скрылась.

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