Промышленные гиганты Татарстана покажут технику на выставке в честь Дня Победы

news_top_970_100
Республика
5 мая 2025  17:57

С 9 по 11 мая на Площади Тысячелетия в Казани пройдет масштабная выставка промышленной техники, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Посетители смогут увидеть продукцию ведущих предприятий республики:

  • Казанского вертолетного завода

  • ПАО «КАМАЗ»

  • завода «Соллерс Алабуга»
    и других промышленных флагманов региона.

Выставка будет открыта ежедневно с 10:00 до 18:00, вход свободный. 9 мая возможны временные ограничения в работе в связи с проведением парада Победы.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

news_right_column_240_400
Новости
Солнце снизило активность, но магнитные бури участились
Новый руководитель подмосковного СК получил звание генерал-майора
Промышленные гиганты Татарстана покажут технику на выставке в честь Дня Победы
В Казани завершился отбор будущих лидеров для программы «Батырлар»
Два игрока «Ирбиса» вызваны в сборные U20
В Набережных Челнах представили новых руководителей исполкома
Ушел из жизни выдающийся педагог Сергей Михайлин
Жители Татарстана выбрали территории для благоустройства в 2026 году