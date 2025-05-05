Промышленные гиганты Татарстана покажут технику на выставке в честь Дня Победы

С 9 по 11 мая на Площади Тысячелетия в Казани пройдет масштабная выставка промышленной техники, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Посетители смогут увидеть продукцию ведущих предприятий республики:

Казанского вертолетного завода

ПАО «КАМАЗ»

завода «Соллерс Алабуга»

и других промышленных флагманов региона.

Выставка будет открыта ежедневно с 10:00 до 18:00, вход свободный. 9 мая возможны временные ограничения в работе в связи с проведением парада Победы.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.