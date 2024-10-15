Промышленный парк «Менделеевск 2.0» начнет свою деятельность в ноябре

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Республика
15 октября 2024  16:36
Автор:
Назиля Фахрутдинова

 Фото: © t.me/radmirbelyaev

В Татарстане в ноябре состоится открытие нового промышленного парка «Менделеевск 2.0». В настоящее время уровень готовности проекта достигает 65%. Об этом на своем Telegram-канале сообщил Радмир Беляев, глава Менделеевского района.

Он отметил, что работы по выносу действующих сетей связи завершены, а монтаж трансформаторной подстанции также успешно выполнен. По словам руководителя, теперь самые сложные стадии строительства остались позади.

В настоящее время ведется прокладка инфраструктуры, включая газовые, водяные и электрические сети, а также канализационные системы. На территории парка также строятся дороги и контрольно-пропускной пункт для обеспечения удобного доступа.

Запланировано, что на территории нового промышленных объектов разместят свои производства восемь резидентов. Это создаст около 300 новых рабочих мест для жителей региона. Ожидается, что общие инвестиции в проект составят порядка 5 миллиардов рублей, что существенно укрепит экономику района и создаст новые возможности для бизнеса.

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