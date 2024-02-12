Пропускная способность Горьковского шоссе увеличится вдвое после реконструкции

После завершения реконструкции Горьковское шоссе сможет за один час пропускать до 11 тысяч автомобилей, рассказал глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

Объект готовят к сдаче уже в этом году. Отмечается, что протяженность магистрали достигнет 12 км и не будет регулироваться светофорами.

Миронов напомнил, что по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали дороги на улицах Кулахметова, Городская, Хасана Туфана, Куземетьевская, Сосновская, Майкопская, Богатырева, Путейская и Энергетиков общей площадью 120 тыс. кв. метров. На это потратили 350 млн рублей.