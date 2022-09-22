Прорубая окно на родную Волгу: в Казани началась реновация территории Речного порта

Старт масштабной реновации территории вблизи речного порта дали сегодня в Казани. По завершению двух этапов преобразований на площади в 287 га появятся современные общественные пространства, эксклюзивный ЖК с видами на Волгу и благоустроенная 12-километровая набережная.

Как отметил на торжественной церемонии старта реновации Президент республики Рустам Минниханов, у Казани было несколько попыток «подойти к этой площадке». Тем не менее, выхода к главной реке до сих пор не было.

Небоскребам все же быть

«Первые работы здесь начнутся фактически сегодня. Сегодня мы даем старт строительству нового ЖК, который появится в рамках масштабной реновации всей территории Речного порта и улицы Портовой», – рассказал журналистам пресс-секретарь ГК СМУ-88 Айрат Габдулбаров. Компания выступает застройщиком первых гектаров этой территории.

Участок в 6 га, где сегодня началось строительство, ранее использовался в качестве хранилища для песка.

Спикер отметил, что никаких сложностей при строительстве жилого комплекса возникнуть не должно. Ранее территорию подвергли необходимой экспертизе, получены соответствующие разрешения на строительство. Участок в 6 га, где сегодня началось строительство, ранее использовался в качестве хранилища для песка.

«Предполагается, что здесь будет 1,1 тыс. квартир. Емкость этого ЖК – 20 домов переменной этажности. Общий массив застройки будет среднеэтажным», – сказал Габдулбаров, добавив, что в облике ЖК будет несколько «архитектурных доминант». Доминанты будут представлять собой три 20-этажки. Срок окончания строительства первого ЖК через четыре года, впрочем, старт продаж ожидается уже в конце этого года.

Общий массив застройки будет среднеэтажным, при этом в ЖК будет несколько 20-этажных «архитектурных доминант».

Все жилье, по словам спикера, будет премиального класса, и, соответственно, покупатель квадратных метров получит квартиру без ремонта. Строительство объектов социальной инфраструктуры на данном участке не предусмотрено. В целом же развитие территории предполагает строительство 20 детсадов и трех школ. Окружать будущий ЖК будет благоустроенная набережная.

Как отметила во время пресс-тура по зоне будущей застройки главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, проживающим здесь в будущем людям «общественная жизнь» мешать не будет. Архитекторы их архбюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» сделали так, чтобы человек чувствовал себя «в своем пространстве».

«Здесь есть стилобатная часть на уровне второго этажа, доступ к ним идет только жителям данных домов», – обозначила она границы ЖК и благоустроенного в будущем общественного пространства.

12-километровая набережная и разводной мост

Мэр Казани Ильсур Метшин, который принял участие в торжественном старте реновации, сопоставил значимость сегодняшнего события с преобразованиями Петра I.

«Сегодняшний день у нас особенный. Мы живем на Волге, но видим ее только тогда, когда взлетаем на самолетах или выезжаем на нашу великую реку. Как Петр I прорубил окно в Европу, Рустам Нургалиевич [Минниханов], мы во главе с вами прорубаем окно на родную Волгу и даем старт большому проекту», — сказал он.

Как отметил Рустам Минниханов, в Казани предпринимались несколько попыток реновации этой территории.

«Было несколько попыток подойти к этой площадке, были разные проекты. Если посмотреть на Казань, то выхода к Волге вообще нет. Все есть, кроме того, чтобы люди могли жить и наслаждаться вот этой красотой. Мне понравились системность и уникальный подход к решению этой задачи», — сказал Минниханов.

Глава республики также подчеркнул, что эта территория будет отличной от всех предшествующих.

«Это будет другой уровень комфорта, это новая глава архитектурных решений для нашей столицы. Вот такой высокий стандарт. Я прошу инвесторов учесть — это должен быть пример, к которому наш город должен стремиться. Увидите — оказаться здесь, жить в этом микрорайоне будет престижно и очень комфортно», – сказал он.

12-километровая набережная, которая появиться вдоль Волги в ходе реновации, предоставит казанцам и гостям города комфортный и безопасный выход к реке. Границы благоустраиваемой территории захватят обе дуги на Куйбышевском водохранилище: по улице Портовой и Поперечно-Кукушкинской. Не исключено, что между ними появится уникальный для Казани пешеходно-велосипедный мост.

Границы благоустраиваемой территории захватят обе дуги на Куйбышевском водохранилище.

«Мы сейчас планируем его как пешеходно-велосипедный, и электробусы там будут ездить. Машины там ездить не будут», – раскрыла некоторые детали Тухватуллина.

По ее словам, инженерное сооружение, вероятнее всего, будет построено с использованием поворотных секций. Аналогичная технология была применена при строительстве моста в Копенгагене.

«Есть технологии, когда одна секция поворотная. Во время прохождения судов она разворачивается и судно проходит. На мост нам Ильсур Раисович [Метшин] задачу ставил, чтобы он был на высшем уровне. Будем смотреть, чтобы это все и красиво смотрелось», – сказала она.

Когда закончится строительство

Предполагается, что развитие территории произойдет в два этапа. Проект планировки территории первого этапа площадью 71,2 га предполагает строительство 337 тыс. кв метров жилья, школы на 1,2 тыс. мест и восьми детсадов на 1,3 тыс. мест. Протяженность прогулочной набережной на начальном этапе составит 1,3 км. Предусмотрено устройство сквера.

Второй этап развития территории находится в разработке.