Прошел финал конкурса по сохранению обсерватории ЮНЕСКО в КФУ

18 апреля в здании Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета состоялось подведение итогов IV Международного конкурса студенческих проектов по продвижению объектов культурного наследия. Тема этого года — сохранение и адаптация Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта.

Конкурс прошел при поддержке Государственного Советника Республики Татарстан, Посла доброй воли ЮНЕСКО Минтимера Шаймиева. Организаторами выступили Национальный комитет ИКОМОС, Российская академия архитектуры и строительных наук и Республиканский фонд возрождения памятников Татарстана.

В финале представили проекты девять команд из России и Китая.

Обсерватория Казанского университета вошла в список ЮНЕСКО в 2023 году и включает семь объектов на территории 186,6 тыс. кв. м.

Всего на конкурс поступило 38 работ от 13 российских и 25 китайских вузов. В финал вышли проекты Московского архитектурного института, Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Казанского федерального университета и других. Итоги определил международное жюри.