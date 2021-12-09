Прощай, дорогой Алексей Петрович! В Казани простились с известным журналистом

В Казани простились с известным татарстанским журналистом, заслуженным работником печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан Алексеем Красновым.

Более 25 лет он проработал в газете «Казанские ведомости» заместителем главного редактора.

Алексей Петрович скончался 8 декабря. Ему было 58 лет. Проститься с ним пришли сотрудники нашей газеты, коллеги, друзья, которые не скрывали слез.

«Мы прощаемся с нашим другом, нашим одногруппником, замечательным товарищем Лешей Красновым. Он один из немногих, кто еще, будучи студентом, был принят в штат газеты «Комсомолец Татарии». Тогда, чтобы попасть в это популярное республиканское издание, надо было обладать талантом», – отметил Председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

«Алексей Петрович был главной опорой «Казанских ведомостей». Он – настоящий профессионал, газета стала главным делом его жизни. Он посвятил всю свою жизни журналистике, и ни на один день не предал своей профессии», – сказал в своем выступлении Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Мы потеряли верного друга, доброго, честного человека. Мы с Алексеем начинали нашу журналистскую деятельность еще в редакции газеты «Комсомолец Татарии». Он был одним из лучших журналистов Татарстана, профессионал высокого класса. Жизнелюб, оптимист, человек с замечательным чувством юмора. Именно он был автором многих креативных проектов «Казанских ведомостей». К нему можно было прийти с любой проблемой, и он всегда готов был помочь», – рассказала главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

Это невосполнимая утрата для коллектива «Казанских ведомостей» и для всего журналистского сообщества Татарстана. Выражаем соболезнования родным и близким Алексея Петровича.

Похоронен Алексей Краснов на родине – в Алексеевском районе, в Билярске.