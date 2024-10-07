Прощание с легендой: кардиохирург Ренат Акчурин ушел из жизни

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Россия/Мир
7 октября 2024  10:19
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Вчера скончался выдающийся кардиохирург Ренат Сулейманович Акчурин, который запомнится многим как оперировавший президента Бориса Ельцина. Ему было 78 лет. На протяжении многих лет он занимал должность заместителя директора по хирургии в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии имени Чазова и возглавлял отдел сердечно-сосудистой хирургии в НИИ клинической кардиологии имени Мясникова.

Ренат Акчурин родился в Узбекистане в семье учителей. Своё образование он начал в Андижанском медицинском институте, а затем перевёлся в Москву, в Первый медицинский институт, ныне называемый университетом имени Сеченова, завершив учёбу в 1971 году.

Акчурин получил степень доктора медицинских наук и в 1978 году защитил диссертацию на тему реимплантации пальцев и кистей. Через семь лет он защитил ещё одну работу, касающуюся операций на руке, лишённой пальцев. В 1991 году ему присвоено учёное звание профессора по специальности «сердечно-сосудистая хирургия».

В 1996 году он возглавил хирургическую группу, осуществившую успешное аорто-коронарное шунтирование для президента России Бориса Ельцина. Также он оказывал медицинскую помощь Виктору Черномырдину, который на тот момент занимал должность министра, а впоследствии стал премьер-министром.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования семье и коллегам Рената Акчурина, прислав телеграмму в знак уважения и глубокой печали по поводу его утраты.

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Прощание с легендой: кардиохирург Ренат Акчурин ушел из жизни
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