Проспект Ямашева в Казани признали самой дорогой торговой улицей России

Улицей с максимально высокой арендной платой в России стал проспект Ямашева в Казани, где наибольшая стоимость аренды составила 35 тыс. рублей за квадратный метр, передает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

Наибольшая стоимость аренды на проспекте Ямашева в Казани составила 35 тыс. рублей за квадратный метр. Фото: © Владимир Васильев

Уступает Казани Иркутск, где аренда на улице Урицкого стоит в среднем 32 тыс. рублей за квадратный метр. Замыкает тройку лидеров Воронеж. Арендная плата квадратного метра недвижимости на проспекте Революции стоит 29 тыс. рублей.

Всего в рейтинг включили 14 городов с населением, превышающим 1 млн человек (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), а также чуть больше 40 городов, где проживают менее миллиона человек.

Сообщается, что анализ проводился исходя из максимальной запрашиваемой ставке аренды в период с января по ноябрь 2022 года.