Просроченная задолженность в Татарстане выросла в два раза за год

На начало 2025 года объем просроченной задолженности в Татарстане достиг 2,4 миллиарда рублей, что в два раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года (1,2 миллиарда рублей). Такие данные приводит Банк России.

Эксперты выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией, сравнивая ее с кризисом 2008–2009 годов. Анастасия Гизатова, глава компании «Счастливый дом», отмечает, что ожидания заемщиков не оправдались, что привело к трудностям с погашением кредитов.

Параллельно наблюдается снижение числа ипотечных сделок. В январе 2025 года их количество оказалось почти вдвое меньше, чем в январе прошлого года.

Владимир Тетерин, старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА», связывает рост просроченной задолженности с удвоением ипотечного портфеля банков за последние четыре года. Это стало возможным благодаря активному использованию льготных программ.