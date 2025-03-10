Просроченная задолженность в Татарстане выросла в два раза за год

news_top_970_100
Республика
10 марта 2025  14:27

На начало 2025 года объем просроченной задолженности в Татарстане достиг 2,4 миллиарда рублей, что в два раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года (1,2 миллиарда рублей). Такие данные приводит Банк России.  

Эксперты выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией, сравнивая ее с кризисом 2008–2009 годов. Анастасия Гизатова, глава компании «Счастливый дом», отмечает, что ожидания заемщиков не оправдались, что привело к трудностям с погашением кредитов.  

Параллельно наблюдается снижение числа ипотечных сделок. В январе 2025 года их количество оказалось почти вдвое меньше, чем в январе прошлого года.  

Владимир Тетерин, старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА», связывает рост просроченной задолженности с удвоением ипотечного портфеля банков за последние четыре года. Это стало возможным благодаря активному использованию льготных программ.  

news_right_column_240_400
Новости
В Казани началось тестирование онлайн-заседаний в мировых судах
В Нижнекамске появятся гериатрический центр, филиал онкодиспансера и реабилитационный центр
Два рейса задержаны в казанском аэропорту из-за временных ограничений
В Казани выписывают первых пострадавших в массовом ДТП
Сегодня закрывается ледовая переправа «Аракчино-Верхний Услон»
Цены на картофель в Татарстане выросли более чем на 5% за неделю
Ак Барс Банк запустил вклад «Теплая весна» со ставкой до 20,5% годовых
Просроченная задолженность в Татарстане выросла в два раза за год