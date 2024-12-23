Противник пожалеет об атаке беспилотниками на Казань - Путин

Владимир Путин в ходе открытия новых объектов транспортной инфраструктуры заявил, что противник почувствует последствия своей атаки на Казань с использованием беспилотников, передает РИА Новости.

Президент подчеркнул: "Кто бы ни пытался что-либо разрушить у нас, тот столкнется с многими разрушениями у себя и пожалеет о своих действиях против нашей страны".

Путин также отметил уверенность в том, что власти Татарстана оперативно устранят все повреждения, нанесенные атакой дронов. "Мы продолжаем двигаться вперед и восстановим ущерб, причиненный нашему региону, и будем развиваться еще более динамично", — добавил он в обращении к местным руководителям.

Напомним, что накануне утром Казань подверглась атаке украинских беспилотников, в результате которой повреждены два высотных жилых здания и один малоэтажный дом, а также одной из промышленных компаний. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.