Противник пожалеет об атаке беспилотниками на Казань - Путин

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Россия/Мир
23 декабря 2024  08:45

Владимир Путин в ходе открытия новых объектов транспортной инфраструктуры заявил, что противник почувствует последствия своей атаки на Казань с использованием беспилотников, передает РИА Новости.

Президент подчеркнул: "Кто бы ни пытался что-либо разрушить у нас, тот столкнется с многими разрушениями у себя и пожалеет о своих действиях против нашей страны".

Путин также отметил уверенность в том, что власти Татарстана оперативно устранят все повреждения, нанесенные атакой дронов. "Мы продолжаем двигаться вперед и восстановим ущерб, причиненный нашему региону, и будем развиваться еще более динамично", — добавил он в обращении к местным руководителям.

Напомним, что накануне утром Казань подверглась атаке украинских беспилотников, в результате которой повреждены два высотных жилых здания и один малоэтажный дом, а также одной из промышленных компаний. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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