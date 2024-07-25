Прохладная и ветреная погода ожидается в Татарстане в ближайшие дни

В ближайшие дни Татарстан останется под влиянием циклона, который принесет с собой неустойчивую и прохладную погоду с дождями и порывистым ветром, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

В пятницу, 26 июля, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах возможен сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°c, днем +17…+22°c.

В выходные, 27 и 28 июля, характер погоды существенно не изменится: сохранится вероятность кратковременных дождей и сильного ветра (до 15-18 м/с). Ночью ожидается +8…+14°c. Днем в субботу воздух прогреется до +19…+24°c, в воскресенье будет прохладнее: +17…+22°c.

В начале следующей недели, 29 и 30 июля, по предварительному прогнозу, также возможны кратковременные дожди. Дневные температуры составят +16…+21°c.