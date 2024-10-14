Прожившие 60 лет вместе супруги-ученые из Казани назвали секрет счастливого брака

Более 60 лет вместе – такую внушительную цифру семейного стажа отметили в этом году профессор Казанского федерального университета Галина Чмутова и ее супруг Александр Шкуро, пишет пресс-служба вуза. Пара поделилась секретом своего семейного счастья, который, как оказалось, кроется не только в любви, но и в науке.

Фото: © пресс-служба КФУ

История любви Галины Алексеевны и Александра Сергеевича началась в стенах Казанского университета, где оба учились. Судьбоносная встреча произошла на шахматном турнире. Галина, будучи первокурсницей и чемпионкой Казани по шахматам, сражалась за честь вуза наравне с Александром, студентом третьекурсникам. С тех пор пара не расставалась, отметив два года назад бриллиантовую свадьбу.

Интересно, что и жених, и невеста связали свою жизнь с наукой. Галина Алексеевна стала доктором химических наук, профессором-консультантом кафедры органической и медицинской химии Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ. Александр Сергеевич, кандидат физико-математических наук, посвятил свою карьеру теоретической механике, преподавал на кафедре общей математики КФУ.

Супруги воспитали двоих детей, которые продолжили семейную традицию и также окончили Казанский университет, сын – биологический факультет, дочь – химический. Сейчас у Галины Алексеевны и Александра Сергеевича уже трое внуков.

«Главное в семье – это взаимное уважение. Материальные ценности – не то, к чему стоит стремиться, – уверены супруги. – Кроме того, чтобы брак был счастливым, у каждого супруга должно быть свое любимое дело».