Прямо сейчас в Казани стартуют два направления «Игр будущего»

В 12:00 в Казани стартуют два направления «Игр будущего» – это мир танков и фиджитал-баскетбол. Эти соревнования пройдут в IT-парке им.Рамеева и «KazanExpo».

В фиджитал-баскетболе будут соревноваться 16 команд: Россия, Франция, США, Китай, Сербия и другие. Им предстоит встретиться как в виртуальном мире, у симулятора баскетбола, так и в реальном – в баскетболе 2х2.

Групповой этап состязаний по компьютерной игре «Мир танков» пройдут 8 команд, в каждой из которых сыграют семь атлетов. Финалисты состязаний позже встретятся в суперфинале. Фиджитал-направление выбирают сами участники: футбол, баскетбол или лазертаг.

В «Татнефть-арене» в 15:00 будет организована автограф-сессия блогера Влада А4. В 19:00 в «KazanExpo» официально откроют «Игры будущего».