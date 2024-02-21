Прямо сейчас в Казани стартуют два направления «Игр будущего»

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Город
21 февраля 2024  11:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В 12:00 в Казани стартуют два направления «Игр будущего» – это мир танков и фиджитал-баскетбол. Эти соревнования пройдут в IT-парке им.Рамеева и «KazanExpo». 

В фиджитал-баскетболе будут соревноваться 16 команд: Россия, Франция, США, Китай, Сербия и другие. Им предстоит встретиться как в виртуальном мире, у симулятора баскетбола, так и в реальном – в баскетболе 2х2.

Групповой этап состязаний по компьютерной игре «Мир танков» пройдут 8 команд, в каждой из которых сыграют семь атлетов. Финалисты состязаний позже встретятся в суперфинале. Фиджитал-направление выбирают сами участники: футбол, баскетбол или лазертаг. 

В «Татнефть-арене» в 15:00 будет организована автограф-сессия блогера Влада А4. В 19:00 в «KazanExpo» официально откроют «Игры будущего».

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