Red Wings выполнила первый прямой авиарейс из Казани в Нячанг

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Город
13 мая 2025  11:09

Авиаперевозчик Red Wings совершил первый прямой рейс из Казани во вьетнамский Нячанг. Самолёт вылетел из международного аэропорта имени Габдуллы Тукая и благополучно приземлился в аэропорту Камрань.

Торжественная встреча прошла по всем авиационным традициям: воздушное судно приветствовали водяной аркой. Пассажиров встречали представители Департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама с цветами и памятными подарками. Для гостей организовали праздничную программу с национальными танцами и живой музыкой.

Новый маршрут позволяет жителям Татарстана всего за 9 часов добраться до популярных вьетнамских курортов без пересадок. Это открывает дополнительные возможности для туристов, планирующих отдых на побережье Южно-Китайского моря.

Ранее прямые рейсы в Нячанг из Казани не выполнялись.

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Red Wings выполнила первый прямой авиарейс из Казани в Нячанг
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