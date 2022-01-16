Пряный какао и чай с имбирем: где искать согревающие напитки в казанских заведениях?

Само название кафе «Май» обещает теплый прием, а в дополнение здесь подают пряный какао (250 рублей) с кардамоном, корицей, ванилью и капелькой табаско. Есть еще два вида сезонных чайных напитков «Клубника — цитрус — имбирь» (390 рублей) и «Облепиха — маракуйя — розмарин» (380 рублей).

Ул. Николая Столбова ⅓

Пряный какао

Омская сеть кофеен Skuratov представлена в Казани семью заведениями, в которых действует сезонное меню. Уже не первый год здесь готовят пряный раф (230 рублей), который сочетает в себе эспрессо, нежные сливки, смесь имбиря, мускатного ореха и корицы. Если хотите согреться чаем, возьмите с облепихой и медом (230 рублей).

Пряный раф

К зиме в кофейню «Ботаника» завезли два вида какао — из Перу и Индии (220 рублей). Для любителей классического сливочного какао советуют взять тот, что из Индии. Напиток из Перу отличает небольшая горчинка, а во вкусе — ноты печеного яблока и пряностей. Среди авторских кофейных напитков советуем обратить внимание на «Хот черри» (220 рублей): в составе фильтр-кофе, вишня, мята, черный перец и немного сахара.

Ул. Жуковского, 6

«Хот черри»

В «Лось бистро» к холодному сезону приготовили два кофейных напитка: «Ириска», где в эспрессо добавляют вареную сгущенку, и «Теплый бамбл» — микс эспрессо и апельсинового сока, который отлично тонизирует. Стакан каждого стоит 180 рублей. Для согревающего чаепития возьмите чайник пряного чай (250 рублей), в составе которого ассам, цветочный мёд, имбирный сироп и лимонный фреш.

Ул. Профсоюзная, 34

«Ириска»

В барной карте ресторана «Культура» можно найти травяной чай «Шурале» (220 рублей), вкус которого напомнит о бане или сауне. В составе — иван-чай, сосновые почки, шишки, ягоды можжевельника и зверобой. Согреться также помогут пряный безалкогольный глинтвейн (300 рублей) и чайный напиток с клюквой и мятой (180 рублей).

Ул. Профсоюзная, 12

Глинтвейн

Глинтвейн — популярный зимний напиток в Европе, а вот в меню казанских заведений его не так просто найти. Безалкогольный глинтвейн подают в кафе сети Smorodina (240 рублей). Его готовят на основе виноградного сока, апельсинов, лимонов, яблок и специй. Согреться поможет и пряный клюквенный пунш с добавлением вишни (210 рублей), и имбирно-яблочный напиток со специями (210 рублей).

Ул. Лобачевского, 10а

Ул. Щапова, 43

Ул. Чистопольская, 20а

Глинтвейн

Зимние напитки подают в кафе-кондитерской SoSweet: безалкогольный глинтвейн на чёрном чае с вишней, ежевикой, чёрной смородиной и специями (169 рублей), фильтр-кофе с сиропом из цедры апельсина (189 рублей) и сладко-сливочный медовый раф с акациевым мёдом и мускатным орехом (249 рублей). Все заготовки для этих напитков сотрудники кафе делают сами.

Ул. Большая Красная, 13.