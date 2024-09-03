Психолог Ильдар Абитов из Казани рассказал, как бороться с зависимостью от маркетплейсов

Зависимость от онлайн-шопинга и маркетплейсов становится все более актуальной проблемой в современном обществе. Легкий доступ к товарам и удобство онлайн-платежей могут привести к импульсивным покупкам, опустошению банковских счетов и, как следствие, финансовым проблемам.

Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов сравнивает зависимость от онлайн-покупок с другими видами зависимостей, такими как алкоголизм.

«Ловушка покупок в интернете заключается в том, что они возможны в любом месте и в любое время. Достаточно человеку иметь с собой телефон и 10 минут свободного времени, для того чтобы выбрать товар, который ему понравится, и купить его», – отмечает психолог.

По мнению Абитова, зависимость от онлайн-шопинга чаще всего проявляется у молодых женщин, так как реклама и подача товаров в интернет-магазинах ориентированы в основном на женскую аудиторию.

Психолог выделяет несколько способов борьбы с зависимостью от онлайн-шопинга. Во-первых, можно удалить приложения маркетплейсов. А если действительно нужно что-то заказать, то делать покупки можно с человеком, который будет контролировать траты. Во-вторых, нужно задать ограничение на карте или определить фиксированную сумму для онлайн-покупок в месяц. В-третьих, попросить близких контролировать траты и напоминать об ограничениях.

Абитов считает, что отвлечься или переключиться на что-то другое «вряд ли поможет».