Птенец белоголового сипа вылупился в казанском зоопарке

В Казанском зооботаническом саду появился на свет птенец редкого белоголового сипа, занесенного в Красную книгу. Уникальность этого случая в том, что вылупившегося в инкубаторе птенца успешно "усыновила" пара черных грифов, сообщает пресс-служба зоопарка.

История спасения редкой птицы началась в марте, когда сотрудники обнаружили яйцо в вольере хищных птиц. В течение двух месяцев специалисты тщательно поддерживали необходимые условия в инкубаторе, пока 8 мая не появился долгожданный птенец.

После вылупления за малышом круглосуточно ухаживали зоологи, кормя его специально подобранным рационом. Однако настоящим чудом стало то, что пара черных грифов по кличке Борис и Гиви полностью приняла чужого птенца и теперь заботится о нем как о собственном.

Отмечается, что это уже второй случай успешного разведения редких животных в зоопарке за последнее время. Ранее здесь родился детеныш кошачьего лемура, которого по итогам конкурса назвали Максим.

Специалисты отмечают, что подобные случаи межвидового воспитания крайне редки в природе и являются ценным опытом для зоопарковского дела. Теперь посетители могут наблюдать за необычной птичьей семьей в вольере хищных птиц.