Пульмонолог ДРКБ назвал заболевания детей, которые находятся в группе риска по COVID-19

В группе риска по COVID-19 находятся дети с ожирением и с хроническими заболеваниями. Об этом в прямом эфире сообщил педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

По его словам, ребята, страдающие ожирением тяжело переносят инфекцию. Однако их не отправляют на искусственную вентиляцию легких, а подключают к кислородной поддержке.

За время пандемии в ковидном госпитале Детской республиканской клинической больницы на ИВЛ был только один ребенок с повышенной массой тела.

«Ожирение — один из факторов риска тяжелого течения» — отметил врач.

Несмотря на группы риска, у детей коронавирус протекает намного легче, чем у взрослых, добавил специалист.