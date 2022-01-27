 Пульмонолог ДРКБ назвал заболевания детей, которые находятся в группе риска по COVID-19
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Пульмонолог ДРКБ назвал заболевания детей, которые находятся в группе риска по COVID-19

Коронавирус у несовершеннолетних протекает легче, чем у взрослых.

Полезное
27 января 2022  13:11
Автор:
Роза Габитова

В группе риска по COVID-19 находятся дети с ожирением и с хроническими заболеваниями. Об этом в прямом эфире сообщил педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

По его словам, ребята, страдающие ожирением тяжело переносят инфекцию. Однако их не отправляют на искусственную вентиляцию легких, а подключают к кислородной поддержке.

За время пандемии в ковидном госпитале Детской республиканской клинической больницы на ИВЛ был только один ребенок с повышенной массой тела. 

«Ожирение — один из факторов риска тяжелого течения» — отметил врач.

Несмотря на группы риска, у детей коронавирус протекает намного легче, чем у взрослых, добавил специалист.

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