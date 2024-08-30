Пункт отбора на военную службу по контракту работает в День Казани и Татарстана

В рамках празднования Дня города и Республики Татарстана у центра семьи «Казан» с 10:00 до 22:00 проходит патриотическая акция «Вступай в Армию Победы», где развернут пункт отбора на военную службу по контракту.

В автономной палатке все желающие могут получить подробную информацию о службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор.

Офицер пункта отбора Егор Горячев рассказал, что в пункте предоставляется вся необходимая информация о приоритетных воинских частях, а также проводятся первичные мероприятия отбора. Здесь же представлены макеты автоматов Калашникова и гранат, которые можно посмотреть, потрогать и попробовать собрать/разобрать.