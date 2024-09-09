«Пушкинской картой» в Татарстане пользуется 96% молодежи

Татарстан входит в число лидеров среди российских регионов по внедрению цифровых технологий в сфере культуры. Об этом заявила заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева на пленарной сессии Kazan Digital Week.

По словам замминистра, успешным примером служит реализация в республике программы «Пушкинская карта». Более 96% татарстанцев в возрасте от 14 до 22 лет являются участниками программы. При этом более 90% учреждений культуры республики принимают «Пушкинскую карту» к оплате.

Напомним, что «Пушкинская карта» – это государственная программа в рамках нацпроекта «Культура», которая позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие культурные мероприятия.