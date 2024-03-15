Путин: Больше миллиона управленцев прошли через кадровую систему «Лидеры России»

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Республика
15 марта 2024  15:51
Автор:
Эндже Гарафиева

«Экспертный клуб» обсудил заявление Владимира Путина об участниках проекта «Лидеры России».

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова считает, что это возможность не просто проявить себя, но и реализоваться. Например, в этом деле успешен Татарстан. По ее словам, популярность конкурса с каждым годом только растет. 15 депутатов Госдумы РФ – участники и победители этого конкурса. В 2020 году в финале оказались семь татарстанцев.

Заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что это «удивительная площадка, представляющая конкурентную среду». Даже те, кто не стал победителем, многое берет от участия. 

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев, заявил, что подобную концентрацию «умных, ищущих и неординарных личностей» больше нигде нет, как на этом конкурсе.

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Путин: Больше миллиона управленцев прошли через кадровую систему «Лидеры России»