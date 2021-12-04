 Путин: «Единая Россия» достойно проявила себя на выборах в Госдуму
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Путин: «Единая Россия» достойно проявила себя на выборах в Госдуму

Президент уверен, что у партии есть все ресурсы, чтобы отвечать на просьбы жителей страны. 

Истории
4 декабря 2021  15:51
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня Президент России Владимир Путин, обратился к участникам третьего этапа ХХ съезда партии «Единая Россия». Он заявил, что у партии есть все ресурсы для выполнения наказов граждан. Об этом сообщают «РИА Новости». 

«Важно вместе проанализировать итоги осенних выборов, партия достойно проявила себя в неординарных условиях и уверенно победила», — заявил Путин. 

Он добавил, что «Единая Россия» сумела доказать, что по праву является партией-лидером и партией большинства.

Президент уверен, что партии есть все ресурсы, чтобы отвечать на просьбы жителей страны. 
Председатель партии Дмитрий Медведев заверил, что партия «Единая Россия» будет стараться помочь каждому человеку, каких бы политических взглядов он ни придерживался.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Единая Россия» на осенних выборах в Госдуму набрала 79% голосов избирателей.

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