По данным экзитполлов Путин набрал 89% голосов избирателей Татарстана

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Россия/Мир
17 марта 2024  21:50
Автор:
Эндже Гарафиева

Владимир Путин, принимавший участие в выборах Президента России, набрал 89% голосов татарстанцев как самовыдвиженец — информация экзитполов.

Следом за ним по нисходящей количества набранных голосов идёт Николай Харитонов (КПРФ) — 4,2%; затем Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4%; замыкает круг Владислав Даванков (Новые люди)— 1,9%.

Эксперты заявляют, что прогнозы предварительных опросов сбылись. Граждане уверяли, что этот выбор важен для них, так как они тоже хотят внести вклад в поддержку стабильного развития страны.

По всему Татарстану сегодня были открыли 2,7 тысячи участковых избирательных комиссий при 65 территориальных. Выборы лидера государства проходили три дня подряд — 15-17 марта. УИКи были открыты с 08:00 до 20:00. Работали 22 тысячи наблюдателей, членов комиссий и др.

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