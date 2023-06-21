Владимир Путин наградил семью из Татарстана медалью ордена «Родительская слава». Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В документе уточняется, что супруги удостоены награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, говорится в документе.

Медаль ордена «Родительская слава» вручается родителям или усыновителям, воспитывающим или воспитывавшим четырех и более детей. Она была учреждена в 2010 году.

Ранее «КВ» сообщали, что Владимир Путин наградил Зинэтулу Билялетдинова орденом Невского. Билялетдинов отдельно отмечен Президентов РФ за популяризацию российского спорта.