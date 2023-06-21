 Путин наградил семью из Татарстана медалью ордена «Родительская слава»
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Путин наградил семью из Татарстана медалью ордена «Родительская слава»

Награда вручается родителям или усыновителям, воспитывающим или воспитывавшим четырех и более детей.

Республика
21 июня 2023  14:36
Автор:
Эдуард Салихов

Владимир Путин наградил семью из Татарстана медалью ордена «Родительская слава». Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В документе уточняется, что супруги удостоены награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, говорится в документе. 

Медаль ордена «Родительская слава» вручается родителям или усыновителям, воспитывающим или воспитывавшим четырех и более детей. Она была учреждена в 2010 году.

Ранее «КВ» сообщали, что Владимир Путин наградил Зинэтулу Билялетдинова орденом Невского. Билялетдинов отдельно отмечен Президентов РФ за популяризацию российского спорта.

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