Путин назначил трех федеральных судей в Татарстане

13 июня Владимир Путин подписал указ о назначении судей в России, в том числе трех федеральных судей в Татарстане. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, судьей Бугульминского городского суда назначена Татьяна Барабошкина, Московского районного суда Казани — Алла Бейзер, Нижнекамского горсуда — Гульназ Мубаракшина.

Ранее «КВ» сообщали, что во время проведения Сабантуя в районах Татарстана пройдут проверки водителей. В районы республики направят наряд ДПС из числа сотрудников центрального аппарата для профилактики правонарушений.