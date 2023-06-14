 Путин назначил трех федеральных судей в Татарстане
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Путин назначил трех федеральных судей в Татарстане

Документ был подписан 13 июня.

Республика
14 июня 2023  11:53
Автор:
Эдуард Салихов

13 июня Владимир Путин подписал указ о назначении судей в России, в том числе трех федеральных судей в Татарстане. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, судьей Бугульминского городского суда назначена Татьяна Барабошкина, Московского районного суда Казани — Алла Бейзер, Нижнекамского горсуда — Гульназ Мубаракшина.

Ранее «КВ» сообщали, что во время проведения Сабантуя в районах Татарстана пройдут проверки водителей. В районы республики направят наряд ДПС из числа сотрудников центрального аппарата для профилактики правонарушений.

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