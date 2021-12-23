Путин о проблемах с жильем: мы должны вытащить людей из этих трущоб

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что сейчас одной из главных задач власти является решение проблем с жильем.

«Мы должны вытащить людей из этой ситуации, из этих трущоб», – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в настоящее время готовится продолжение программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Добавим, что в Татарстане в расселении граждан из аварийного жилья активное участие принимает Госжилфонд при Президенте РТ. Только в декабре этого года фонд передал исполкому Казани для этих целей 206 квартир. Из них: 140 - трехкомнатных, 48 - двухкомнатных, 18 - трехкомнатных, в сданных домах жилого района «Салават Купере».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в следующем году планируют увеличить ввод жилья до 2,75 млн кв. метров. По прогнозам специалистов, примерно 40% от плана составят многоквартирные дома, а 60% придется на долю ИЖС.