 Путин о пытках в тюрьме: «Да проблемы есть»
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Путин о пытках в тюрьме: «Да проблемы есть»

Вопрос главе государства задала теледива Ксения Собчак.

Республика
23 декабря 2021  14:29
Автор:
Роза Габитова

В Федеральной службе исполнения наказаний России есть проблемы с пытками. Об этом Владимир Путин заявил на ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Да, проблемы со ФСИН есть. Надо спокойно с этим работать и опираться на полноценное расследование» — ответил глава государства на вопрос теледивы Ксении Собчак.

По мнению Путина, пытки в колониях — это не только российская проблема, а общемировая.

Напомним, Президент России отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова из-за скандала, который разразился после публикации видео многочисленных пыток и изнасилований в российских тюрьмах.

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