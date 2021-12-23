Путин о пытках в тюрьме: «Да проблемы есть»

В Федеральной службе исполнения наказаний России есть проблемы с пытками. Об этом Владимир Путин заявил на ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Да, проблемы со ФСИН есть. Надо спокойно с этим работать и опираться на полноценное расследование» — ответил глава государства на вопрос теледивы Ксении Собчак.

По мнению Путина, пытки в колониях — это не только российская проблема, а общемировая.

Напомним, Президент России отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова из-за скандала, который разразился после публикации видео многочисленных пыток и изнасилований в российских тюрьмах.