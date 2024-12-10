Путин обсуждает народосбережение и цифровизацию на заседании СПЧ

В рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости создания комфортной, безопасной среды, способствующей как личностному, так и профессиональному росту граждан. Он подчеркнул важность правозащитников, которые помогают решать актуальные проблемы общества.

Путин отметил необходимость развития поддержки для некоммерческих организаций, уменьшения бюрократических барьеров для педагогов и более глубокого изучения необязательных предметов для ЕГЭ. Он также поддержал идею о сборе ДНК-материалов у военнослужащих.

Важным направлением работы СПЧ является помощь участникам спецопераций и их семьям, а также фиксация нарушений прав граждан с целью информирования о военных преступлениях. Путин подчеркнул, что правозащитники всегда должны быть на стороне правды и интереса человека.

Выступая о цифровизации, президент отметил, что Россия обладает всеми ресурсами для технологического прорыва. Санкции, рассматриваемые как сдерживающие фактор противниками, фактически стали стимулом для разработки российского программного обеспечения. Обсуждение предложений СПЧ в рамках нового Цифрового кодекса направлено на создание прозрачной цифровой среды и повышению правовой определенности для всех участников.

Говоря о системе образования, Путин высказался за уменьшение административного давления на учителей, чтобы они могли сосредоточиться на качественном обучении. Он подчеркнул значимость литературы, истории и географии как базовых предметов, формирующих культурный код нации.

Президент также поддержал предложение о сборе ДНК-материалов у военнослужащих, но отметил необходимость консультаций с экспертами для оценки этого вопроса.

В отношении некоммерческого сектора Путин призвал к совершенствованию регулирования и созданию возможностей для гражданского участия. Он указал на важность налоговых стимулов для социально-ориентированных НКО и необходимости создания эффективного механизма управления государственными и частными финансами.

Проблемы в местах заключения также требуют внимания, и Путин подчеркнул необходимость снижения числа заключенных, а также улучшения условий их содержания.

Наконец, он гарантировал полное выполнение социальных обязательств, отметив, что инвестиции в здравоохранение, образование и культуру играют ключевую роль в социализации и народосбережении.