Путин отметил, что Татарстан - хороший пример для страны

На прошедшей 14 декабря традиционной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», привел в пример нашу республику как образец развития в разных сферах. Он объяснил выбор Казани в качестве площадки для проведения саммита БРИКС тем, что Татарстан обладает большим опытом в проведении международных мероприятий.

«Условия созданы хорошие. И прежние президенты, и сегодняшний Рустам Минниханов работают хорошо. Мы видим результаты. Я помню, я с Минтимером Шариповичем приезжал, мы ходили в дома. Вы знаете, что меня тогда порадовало: домами-то назвать нельзя было, землянки. Это было в начале в 2000-х годов. У меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили, но так все содержали, на таком уровне. Понимаете, уровень внутренней культуры народа вызывает уважение», - заявил глава государства.

Президент России добавил, Татарстан является многонациональной, многоконфессиональной республикой, где выстроены отношения между конфессиями должным образом, что служит хорошим примером для всей страны.