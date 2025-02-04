Путин отметил вклад 11 татарстанцев в развитие России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении граждан страны за выдающиеся достижения в различных сферах. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Кремля.

Среди удостоенных наград - слесарь по ремонту технологических установок АО «ТАНЕКО» Ильдус Газимов, который получил орден Почета за высокие профессиональные достижения.

Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены заместитель начальника управления структурного подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» Раиса Резетдинова и начальник отдела этого же подразделения Дамир Шакиров.

Генеральный директор ООО «Агропромышленная компания «Продовольственная программа» Рифат Мутигуллин был отмечен званием «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса.

Исполнительный секретарь ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана» Александр Барышев удостоен звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».

Кроме того, звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» было присвоено семи сотрудникам ПАО «Татнефть».