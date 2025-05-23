Путин поддержал инициативу Минниханова о расширении льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин одобрил предложение главы Татарстана Рустама Минниханова о расширении программы льготной семейной ипотеки. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» предстоит разработать механизм предоставления льготных ипотечных кредитов двум категориям граждан: семьям с детьми до 14 лет и семьям участников специальной военной операции.

Инициатива, выдвинутая Миннихановым, направлена на дополнительную поддержку социально уязвимых категорий населения. В настоящее время программа льготной ипотеки для семей с детьми распространяется на родителей детей до 18 лет, но новое предложение предполагает сохранение льготного периода кредитования даже после достижения ребенком 14-летнего возраста.