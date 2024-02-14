Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, а также призывов к осуществлению действий, направленных против безопасности страны.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в несколько статей Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ. Они предусматривают конфискацию денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате публичного распространения заведомо ложной информации о российской армии и публичных призывов, направленных против безопасности государства.

Речь идет о случаях, когда эти действия были совершены «из корыстных побуждений» или «по найму», а также «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти» либо ненависти или вражды к какой-либо социальной группе.

Суд также будет иметь право лишить осужденного специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления.

Государственная Дума приняла законопроект 31 января. Совет Федерации одобрил его 7 февраля.