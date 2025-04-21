Путин подписал закон о переподготовке учителей в госучреждениях

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому переподготовка школьных учителей будет проводиться только в государственных и муниципальных организациях. Документ опубликован на портале правовых актов.

Педагоги должны проходить дополнительное профессиональное образование (ДПО) для допуска к работе или подтверждения квалификации. Обучение разрешено в государственных и муниципальных учреждениях, а также в организациях на территории "Сириуса", "Сколково", инновационных научно-технологических центров. Допускаются учреждения, созданные РФ, субъектами, муниципалитетами или с их долей в уставном капитале.

Переподготовка включает программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки для получения новой квалификации в педагогике или управлении образованием. По мнению авторов закона, это повысит качество подготовки учителей и уровень образования в целом.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.