Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей, используемых в личных целях. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла этот закон еще 22 декабря, а одобрен он был Советом Федерации 24 декабря.

Прохождение этой процедуры остается обязательной для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров. Также техосмотр должны проходить водители, которые вносят в свой автомобиль или мотоцикл изменения в конструкцию.