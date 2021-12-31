 Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей
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Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей

Прохождение этой процедуры остается обязательной для такси и другого транспорта для перевозки пассажиров.

Спецпроекты
31 декабря 2021  13:06
Автор:
Николай Лукоянов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей, используемых в личных целях. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла этот закон еще 22 декабря, а одобрен он был Советом Федерации 24 декабря.

Прохождение этой процедуры остается обязательной для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров. Также техосмотр должны проходить водители, которые вносят в свой автомобиль или мотоцикл изменения в конструкцию.

 

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