 Путин подписал закон об уголовной ответсвенности для лихачей на дорогах
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Путин подписал закон об уголовной ответсвенности для лихачей на дорогах

Наибольшее наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Истории
30 декабря 2021  19:50
Автор:
Эдуард Салихов

Президент России Владимир Путин подписал законопроект об уголовном ответсвенности для злостных нарушителей ПДД на дорогах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Уголовное наказание вводится для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу, если прежде они многократно привлекались за аналогичные нарушения и лишались прав. 

Наибольшее наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Кроме этого, нарушителям могут выписать штраф до полумиллиона рублей или в размере зарплаты от двух до трех лет.

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Путин подписал закон об уголовной ответсвенности для лихачей на дорогах
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