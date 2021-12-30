Путин подписал закон об уголовной ответсвенности для лихачей на дорогах

Президент России Владимир Путин подписал законопроект об уголовном ответсвенности для злостных нарушителей ПДД на дорогах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уголовное наказание вводится для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу, если прежде они многократно привлекались за аналогичные нарушения и лишались прав.

Наибольшее наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Кроме этого, нарушителям могут выписать штраф до полумиллиона рублей или в размере зарплаты от двух до трех лет.