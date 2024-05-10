Путин поприветствовал участников KazanForum, который пройдёт 14-19 мая

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Город
10 мая 2024  14:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

Татарстан, подчеркнул лидер страны, демонстрирует богатый потенциал и стремление двигаться вперед в различных областях. Российские мусульмане и жители республики вносят весомый вклад в развитие страны и укрепление ее суверенитета.

Россия дорожит традиционно дружественными связями с мусульманскими странами и поддерживает их стремление проводить независимую внешнюю политику, заявил Путин. Страна выступает за формирование многополярного мира, основанного на равноправии и справедливости.

Москва настроена на дальнейшее развитие отношений во всех сферах, включая взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества. Президент выразил уверенность в проведении конструктивного и содержательного диалога на форуме, способствующего укреплению дружбы и партнерства между странами-участницами.

Форум состоится в Казани с 14 по 19 мая.

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