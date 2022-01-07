 Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым
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Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым

Глава страны считает, что праздник несет огромный вклад в духовную силу населения.

Спецпроекты
7 января 2022  11:30
Автор:
Николай Лукоянов

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Президент заявил, что исторический праздник несет огромный вклад в духовную силу населения и имеет нравственный посыл.

«Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения», — отметил Путин.

Отдельно он поздравил представителей Русской Православной церкви и других религиозных конфессий. Он подчеркнул, что духовенство в России имеет авторитет в сфере культурного и патриотического наследия, а также положительно влияет на институт семьи и воспитание молодого поколения.

 

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