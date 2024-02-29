Путин: «Предлагаю списать 2/3 задолженностей регионов по кредитам»

news_top_970_100
Россия/Мир
29 февраля 2024  14:08
Автор:
Эндже Гарафиева

А те средства, которые регионы возвращают в кредитный бюджет России, направлять на развитие субъектов. Об этом заявил Владимир Путин в очередной части своего послания Совфеду. 

Лидер России предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030. 

Путин также объявил о запуске нового нацпроекта «Экономика данных», на реализацию которого направят свыше 700 млрд рублей.

Президент считает, что нужно поддерживать отечественный бизнес так, чтобы он работал не за рубеж, а для целей страны. Он заявил, что российские предприятия не должны производить всё, но стоит направить силы на наращивание объемов производства потребительских товаров, лекарств, транспортных средств. К 2030 году доля отчественных продуктов должна в 1,5 раза увеличиться.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Россияне прогнозируют рост штрафов ПДД
Путин: «Предлагаю списать 2/3 задолженностей регионов по кредитам»
В России расширят мастер-планы развития городов
В России по поручению президента появятся новые национальные проекты
Путин поручил делать акцент на программы по поддержке русского языка
Владимир Путин начал свое послание с заявлений о спецоперации и суверенитете России
Члены избирательной комиссии обошли 1,3 млн квартир и домов в Татарстане
Да Коста может пропустить первую игру плей-офф из-за ротации