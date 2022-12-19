Путин присвоил командиру танковой дивизии из Апастовского района звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил командиру 90-й гвардейской танковой дивизии Рамилю Ибатуллину звание генерал-майора. Указ опубликован на сайте правовой информации.

Ибатуллин родился в селе Багишево Апастовского района Татарстана. Накануне глава района Айрат Зиганшин встретился с родителями генерал-майора, поблагодарив их за воспитание сына, передает «Апастово-информ».

Командира танковой дивизии ранее наградили орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и другими ведомственными наградами.

Ибатуллин возглавил 90-ю гвардейскую танковую дивизию в прошлом году. Он участвует в специальной военной операции на Украине с самого ее начала.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент России Владимир Путин наградил гендиректора «Татавтодора» Айрата Шаймиева орденом Александр Невского и Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина орденом Почета.