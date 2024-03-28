Путин раскрыл подробности новой программы «Земский работник культуры»

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Республика
28 марта 2024  09:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Республика Татарстан в числе остальных регионов России сможет реализовать ещё одну программу по поддержке земских специалистов. Аналоги уже существуют, например, «Земский учитель» и «Земский доктор».

Владимир Путин на встрече с работниками культуры озвучил подробности программы. По словам главы государства, ее запустят в 2025 году, специалисты получат материальную поддержку размером до 2 млн рублей.

Так, планируют привлечь дополнительно 10 тысяч человек. 

«Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше - 2 миллиона рублей», - обьявил Путин.

Уже есть регионы-первопроходцы, которые ранее ввели подобную региональную программу. Например, в Башкирии она существует несколько лет. Девяносто молодых культработников получили гранты по полмиллиона рублей.

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