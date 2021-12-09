 Путин: решение о QR-кодах в транспорте нужно тщательно проработать
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Путин: решение о QR-кодах в транспорте нужно тщательно проработать

Президент отметил, что до введения ограничений в общественном транспорте нужно проверить подготовленность транспортной системы к таким изменениям.

Истории
9 декабря 2021  19:46
Автор:
Эдуард Салихов

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о введение QR-кодов в общественном транспорте нужно тщательно поработать. Об этом он сообщил на заседании совета по правам человека. 

«Прежде чем решение о QR-кодах будет введено, его надо тщательно проработать», — сказал Путин. 

Президент отметил, что до введения ограничений в общественном транспорте нужно проверить подготовленность транспортной системы к таким изменениям.

Путин также напомнил, что по пути сертификатов о вакцинации идут почти все страны, которые имеют возможность вакцинировать населения. 

Напомним, что в Татарстане с 22 ноября тем, у кого нет QR-кода о вакцинации или медотводе, запрещено пользоваться общественным транспортом. Ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.

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