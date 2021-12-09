Путин: решение о QR-кодах в транспорте нужно тщательно проработать

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о введение QR-кодов в общественном транспорте нужно тщательно поработать. Об этом он сообщил на заседании совета по правам человека.

«Прежде чем решение о QR-кодах будет введено, его надо тщательно проработать», — сказал Путин.

Президент отметил, что до введения ограничений в общественном транспорте нужно проверить подготовленность транспортной системы к таким изменениям.

Путин также напомнил, что по пути сертификатов о вакцинации идут почти все страны, которые имеют возможность вакцинировать населения.

Напомним, что в Татарстане с 22 ноября тем, у кого нет QR-кода о вакцинации или медотводе, запрещено пользоваться общественным транспортом. Ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.