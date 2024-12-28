Путин ввел запрет на прием иностранных детей без знания русского языка в школы

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый закон, который запрещает зачисление в школы детей иностранных граждан, не обладающих знанием русского языка. Данный закон был опубликован на официальном сайте правовых актов.

По правилам нового закона, иностранные дети смогут поступить на обучение по программам начального, основного и среднего образования только после успешного прохождения теста на знание русского языка.

Отмечается, что тестирование будет проводиться бесплатно. Более того, дети иностранцев, которые находятся на территории России нелегально, не имеют права быть зачислены в образовательные учреждения.