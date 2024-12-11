Путин высоко оценил работу ИИ в обработке вопросов для прямой линии

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Россия/Мир
11 декабря 2024  18:32

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что результаты применения искусственного интеллекта при обработке вопросов к прямой линии превзошли все ожидания. Глава государства отметил, что государство должно продемонстрировать пример смелых и передовых подходов, начиная с собственных действий. Недавно президенту рассказали о методах, которые помогают ему подготовиться к прямой линии и ежегодной пресс-конференции. 

"Для приема, обработки и анализа обращений, которые поступают в количестве нескольких миллионов ежегодно, в первый раз используется большая языковая модель, разработанная компанией "Сбер". Результаты работы этого инструмента, честно говоря, как я сейчас услышал и увидел, вызывают уважение и превышают все ожидания", - заявил Путин на Международной конференции по искусственному интеллекту.

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