Путин высказался против введения под Новый год ограничений с QR-кодами

Президент России Владимир Путин высказался против введения ограничений с QR-кодами под Новый год. Об этом он заявил во время совещания с членами Правительства. Трансляцию в YouTube ведет «Россия-24».

Напомним, Президент недавно высказался на заседании совета по правам человека по поводу QR-кодов в транспорте. Он отметил, что до введения ограничений в общественном транспорте нужно проверить подготовленность транспортной системы к таким изменениям.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Путин поручил разработать план по борьбе с штаммом омикрон в России