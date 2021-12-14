 Путин высказался против введения под Новый год ограничений с QR-кодами
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Путин высказался против введения под Новый год ограничений с QR-кодами

Об этом Президент России заявил во время совещания с членами Правительства.

Республика
14 декабря 2021  17:24
Автор:
Эдуард Салихов

Президент России Владимир Путин высказался против введения ограничений с QR-кодами под Новый год. Об этом он заявил во время совещания с членами Правительства. Трансляцию в YouTube ведет «Россия-24». 

Напомним, Президент недавно высказался на заседании совета по правам человека по поводу QR-кодов в транспорте. Он отметил, что до введения ограничений в общественном транспорте нужно проверить подготовленность транспортной системы к таким изменениям.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Путин поручил разработать план по борьбе с штаммом омикрон в России

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